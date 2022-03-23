DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Haberler

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

AA - Politika
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta ev sahipliği yapacağı 6 siyasi partinin genel başkanlarının buluşması öncesi liderler turunu tamamladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta ev sahipliği yapacağı 6 siyasi partinin genel başkanlarının buluşması öncesi liderler turunu tamamladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüşen Babacan, ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmelerde 27 Mart'ta Babacan'ın ev sahipliğinde CHP, DP, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının gerçekleştireceği toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

AA / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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