Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " ' Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' diyen Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, bu coşkuyu yaşayan dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadesini kullandı.