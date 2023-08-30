Kılıçdaroğlu, Aydın'da Zafer Yürüyüşü'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Aydın'da düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. İlk önce Söke ilçesinde düzenlenen toplu temel atma törenini katılan Kılıçdaroğlu, daha sora merkez ilçe Efeler'de gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Aydın'da düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği 30 Ağustos kortejine Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülük etti. Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan yürüyüşte Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu, vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi üzerinden Adnan Menderes Bulvarı boyunca bando eşliğinde ilerleyen kortej, Yenidörtyol'a kadar devam etti. Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu, yol boyunca vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek selamladı. - AYDIN