Kılıçdaroğlu, Aydın'da Zafer Bayramı kortejine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Aydın'da düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da ziyaret etti.