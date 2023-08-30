Kılıçdaroğlu Aydın'da Fener Alayı Yürüyüşüne Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı. Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Aydın'daydı. Kılıçdaroğlu, burada; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu temel atma törenine katıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Söke ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi binasından başlayıp Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam eden fener alayı yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte Kılıçdaroğlu'na; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, yürüyüş boyunca vatandaşlara selam verdi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.