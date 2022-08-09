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Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı

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Kılıçdaroğlu: Ayçiçeği taban fiyatı ton başına 16 bin lira olmalı

Edirne'de ayçiçeği üreticileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayçiçeğinde alım fiyatının ton başına 16 bin lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Edirne'de ayçiçeği üreticileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayçiçeğinde alım fiyatının ton başına 16 bin lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Edirne'de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükdöllük Köyü'nde ayçiçeği üreticileri ile buluştu. Ayçiçeği hasadına sayılı günler kala taban fiyat mesajı veren Kılıçdaroğlu, ayçiçeğinde alım fiyatının ton başına 16 bin lira olarak açıklanması çağrısında bulundu.

Ton başına 16 bin lira fiyatın makul olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çiftçi ne ekiyorsa, buğday, arpa, yulaf, kanola ve ayçiçeği. Ekilen ürünlerin dönüm maliyeti üç aşağı beş yukarı bellidir. Dönümde kullanılan traktörün mazotunun, ilacın, sulama varsa suyun fiyatı bellidir. İşçilik varsa işçinin fiyatı bellidir. Dönümün maliyetini çıkarırsınız. Üstüne makul bir kar koyarsınız. Eşittir, taban fiyat dersiniz. Böylece çiftçi asla zarar etmeyecek bir modelle karşılaşacak" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Edirne Politika Haberler

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Yorumlar (2)

x girilmez:

26 olmaz mı başkanım

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Zamanla Akıllanan Adam:

36 iyidir.

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