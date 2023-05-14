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Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Kılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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