CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak yaptığı açıklamada, asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşların yuva sahibi yapılacağını belirtti. TOKİ'nin asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, uygun ödemeli koşullarla konutlar yapılacağını da vurguladı.

Kılıçdaroğlu: Asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kiralar konusu var. Tabii asıl sorun, Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun yüzde 75'i ev sahibiyken, bugün bu oran yüzde 55'e düştü. Millet İttifakı iktidarında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 'Kiralar' başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında kira ve barınma sorunlarına değinerek, yeni nesillerin ev sahibi olamadığını belirtti.

Barınma sorunu çözülmeden yabancılara konut satılmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Son olarak da ister ayrımcı desinler ister ırkçı desinler ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancıya koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek. Artık kimse, kendi yurdunda garip, öz vatanında parya olmayacak. Bir de tüm bunların üstüne sığınmacıları, iki sene içinde kendi ülkelerine uğurlandığımda fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde 75'lere gelecek. Kalın sağlıcakla" dedi.