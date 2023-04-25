Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık Türkiye'nin kaderini de değiştireceğiz. Türkiye'yi barıştıracağız. Kucaklaşacağız. Herkesin aşının, herkesin işinin olduğu, herkesin evine mutlu gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söyleyince 'Parayı nereden bulacaksın, nasıl yapacaksın' diyorlar. Sen 5'li çetelere para bulurken, para var ama vatandaşa gelince para yok. Bay Kemal ne diyor; ne dersen de ne söylersen söyle onlardan o paraların tamamını son kuruşuna alacağım ve geri vereceğim" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Eskişehir'e geldi. Tepebaşı ilçesindeki Sıhhiye Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'nin kaderini değiştireceklerini söyledi. Yeni bir Türkiye inşa etmek istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Artık Türkiye'nin kaderini de değiştireceğiz. Türkiye'yi barıştıracağız. Kucaklaşacağız. Herkesin aşının, herkesin işinin olduğu, herkesin evine mutlu gittiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunları söyleyince 'Parayı nereden bulacaksın, nasıl yapacaksın' diyorlar. Sen 5'li çetelere para bulurken para var ama vatandaşa gelince para yok. Bay Kemal ne diyor; ne dersen de ne söylersen söyle, onlardan o paraların tamamını son kuruşuna alacağım ve geri vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin" dedi.

"Alışmış yine her seçim beka. Her seçim beka. Seçim biter, beka olayı da biter. Bakın ben size asıl Türkiye'nin bekasının elinde tehlikede olduğunu anlatıp sözlerimi bitireceğim. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkemizdeki pahalılık artık bekamızı tehdit eder hale geldi. Enflasyon, kira fiyatları, hepsi artık bizim beka sorunu haline geldi. İddia ediyorum; en büyük beka sorunu bu iktidarın kendisi haline geldi. Çünkü 21 yıldır 1 trilyon 200 milyar dolar bütçe kullandılar. 450 milyar dolar dış borcumuz var. Elbette mutlaka güzel şeyler de yaptılar. Ama kötü giden hiçbir şey bunların üstüne yapışmıyor. Hiçbir şey. Soğan pahalı olur. Soğancılar terörist olur, depoları basarlar. Sebze pahalı olur, pazarcıların tepesine çökerler. Şimdi de bu ayın teröristi rekabet kurulu inceleme başlatmış kasaplar olacak. Görürsünüz internette. Değerli arkadaşlar kimse kimsenin de milliyetçiliğini, ne dinini sorgulama hakkına sahiptir. Biz de iddia ediyoruz en az onlar kadar vatanseveriz ve milliyetçiyiz. En az onlar kadar Müslümanız. Bu ülkenin bölünmemesi için hepimiz canımızı vermeye hazırız. Dolayısıyla bir başkasını böyle terörist olarak adlandırmak bizlere yakışmıyor."