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Kılıçdaroğlu, Antalya İl Başkanı ve Heyetiyle Görüştü

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Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kabulde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve kurultay delegeleri de hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kamacı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, ilçe başkanlarını, ilçe belediye başkanlarını ve kurultay delegelerini parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Politika

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