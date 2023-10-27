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Kılıçdaroğlu, Antalya İl Başkanı ve Heyetiyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kabulde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve kurultay delegeleri de hazır bulundu.