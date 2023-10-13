Kılıçdaroğlu Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutlayarak, Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıttığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ankara'yı Cumhuriyetimizin başkenti yapan, çağdaş bir şehir haline getiren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, başkent oluşunun 100. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara tarihine yakışır bir şekilde yönetiliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabından Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ankara'yı Cumhuriyetimizin başkenti yapan, çağdaş bir şehir haline getiren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, başkent oluşunun 100. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara tarihine yakışır bir şekilde yönetiliyor."