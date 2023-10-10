Kılıçdaroğlu, Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur." ifadesini kullandı.