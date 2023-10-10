Kılıçdaroğlu, Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümünde terörü lanetledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 103 yurttaşın yaşamını yitirdiği Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümünde, "10 Ekim Ankara Katliamı'nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur" dedi.

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde saat 10.04'te Barış Mitingine IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 103 yurttaş yaşamını yitirmiş, yüzlerce yurttaş ise yaralanmıştı. Bugün yurt genelinde 103 yurttaş anılıyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla yaşamını yitiren yurttaşları anarken, terörü lanetledi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"10 Ekim Ankara Katliamı'nda yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini lanetliyorum. Tüm karanlık noktaları açığa çıkarmak, hukuk önünde hesabını sormak; ülkemizde barış ve huzuru sağlamak katledilen yurttaşlarımıza olan borcumuzdur."