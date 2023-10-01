Kılıçdaroğlu Ankara'daki terör saldırısını kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar diledi ve terörün insanlık suçu olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları dile getirdi:

"Ankara'da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye'm.