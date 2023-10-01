Kılıçdaroğlu, Ankara'daki terör saldırısı hakkında bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bilgi aldı. Terör saldırısı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın önündeki terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın önünde sabah saat 09.30'da gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü. Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, saldırıda yaralanan 2 polisin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.