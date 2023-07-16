Kılıçdaroğlu Ankara'da taksicilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ehlibeyt Mahallesi'nde bir taksi durağını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Deniz Demir eşlik etti. Kılıçdaroğlu taksicilerle çay içip sohbet etti.