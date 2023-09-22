Kılıçdaroğlu, Ankara'da engelli vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaşayan engelli vatandaşlarla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Engellilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni üye olan engelli bireylere rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaşayan engelli vatandaşlarla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Engellilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni üye olan engelli bireylere rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)