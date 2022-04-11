Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

AA - Mümin Altaş - Politika
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Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti

AA / Mümin Altaş - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Haberler

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