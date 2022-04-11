Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti
AA - Mümin Altaş - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.
CHP Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022
AA / Mümin Altaş - Politika