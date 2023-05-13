Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Ziyareti Sırasında Çocuklarla Heyecanlandı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisini gören çocukların heyecanını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, bugün Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; bugün yaptığı Anıtkabir ziyareti sırasında kendisini gördüğü için heyecanlanan çocukların sesinin duyulduğu bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok" mesajını verdi.

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Anıtkabir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title