Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Ziyareti Sırasında Çocuklarla Heyecanlandı
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyareti sırasında kendisini gören çocukların heyecanını paylaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, bugün Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; bugün yaptığı Anıtkabir ziyareti sırasında kendisini gördüğü için heyecanlanan çocukların sesinin duyulduğu bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok" mesajını verdi.
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