Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki gençler, mozoleye karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Kemal Atatürk Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Anıtkabir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title