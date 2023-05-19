Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki gençler, mozoleye karanfil bırakmalarının ardından saygı duruşunda bulundu. - ANKARA

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