CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı. (DHA)

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