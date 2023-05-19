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Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Anıtkabir Politika Haberler

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