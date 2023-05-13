CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi gençlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililer ve gençlerle Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir'den ayrıldı.