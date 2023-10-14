Kılıçdaroğlu Amasra Maden Faciası'nın birinci yıldönümünde açılış törenine katıldı

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra Maden Faciası'nın birinci yıldönümünde, Amasra'da yapılan Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın açılış töreninde; "Acılar hala taze. Aileler adalet istiyorlar. Adaleti bulmanın yolu yargı dediğimiz mekanizmanın iyi çalışması ve adaletsizliği yaratanların da yargının önüne çıkarılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız, adaleti gerçekleştiremezsiniz. Yüreği yanık anneler, aileler adalet istiyorlar. Biz elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra Maden Faciasının birinci yıldönümünde, Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aysu Bankoğlu, Ahmet Akın, Eren Erdem ve CHP milletvekilleri eşlik etti. Törende Kılıçdaroğlu'ndan önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Bankoğlu ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır birer konuşma yaptı.

"85 MİLYON İNSANIMIZIN YÜREĞİ BURADAYDI"

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yaşadığımız bir acıyı unutmamak ve bir kent için elzem olan bir meydanı Amasralıların hizmetine açmak için bir aradayız. Acılar, unutulduğu zaman acıyı yaratan gerekçeyi de unutabiliriz. Acıları unutmadığımız zaman, acıları yaratan gerekçeyi ortadan kaldırmak için çaba harcarız.

Madencilerimiz, alın teri dökenler, yer altında çalışırken, yer üstündeki evlatlarını düşünen babalarımız. 43 kişi hayatını kaybettiğinde hepimizin yüreğinde büyük acılar oluştu. Sadece Amasra değil, sadece Bartın değil. 85 milyon insanımızın yüreği buradaydı.

"YÜREĞİ YANIK ANNELER ADALET İSTİYORLAR"

Bugün o ailelerden ikisini ziyaret ettim. Acılar hala taze. Aileler adalet istiyorlar. Adaleti bulmanın yolu yargı dediğimiz mekanizmanın iyi çalışması ve adaletsizliği yaratanların da yargının önüne çıkarılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız, adaleti gerçekleştiremezsiniz. Yüreği yanık anneler, aileler adalet istiyorlar.

Biz, milletvekillerimizle beraber, bu konuda elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar. Bütün olayları aşama aşama izliyoruz. Gerek burada gerek Ankara'da. TBMM'de kurulan komisyonlar, bürokrasi ile yapılan görüşmeler… Yargı aşamasının izlenmesi bizim görevimizdir. Biz CHP olarak, adaletin mutlaka ama mutlaka gerçekleşmesini isteriz. Ben de CHP'nin Genel Başkanı olarak, hele hele adalet konusunda son derece duyarlı bir insan olarak; adaletin gerçekleşmesi için belimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

Meydan, Cumhuriyet Meydanı. Bir kentin enerjisini boşalttığı alana biz meydan deriz. Burada her şey olabilir; düğün de dost sohbetleri olabilir, mitingler yapılabilir… O nedenle bu meydanın açılışına katkı veren belediye başkanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyemize, onun belediye meclis üyelerine ve Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hepiniz huzurunda teşekkür ederim.

"AYNI ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR"

Adı Cumhuriyet Meydanı. Gazi Mustafa Kemal der ki, 'Cumhuriyet fazilettir.' Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Ben Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde doğdum. Ama bugün CHP'nin Genel Başkanıyım. Beni buraya taşıyan; Cumhuriyet'in bana sağladığı, aileme sağladığı, bütün bireylere sağladığı imkanlardır. Cumhuriyet sayesinde okudum. Cumhuriyet sayesinde liseyi, üniversiteyi bitirdim, bürokraside önemli yerlere geldim, parlamentoda görev yaptım. O nedenle bu meydanın hakkını bilmemiz lazım. Cumhuriyet'in ne olduğunu da asla unutmamamız lazım. Hiç kimse bu topraklarda yalnız ve kimsesiz olduğunu düşünmesin. Hepimiz dayanışma kültürünü büyüterek ve adaleti arayarak, doğruları mutlaka yakalamak zorundayız… Aynı acıların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir."