Kılıçdaroğlu, Akşener'e ziyarette bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. İYİ Parti Genel Merkezindeki ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Akşener, Kılıçdaroğlu'na makam aracına kadar eşlik ederken, iki lider, gazetecilerin 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorularına yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu'na ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.