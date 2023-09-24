Kılıçdaroğlu, Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bugün telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA / Politika