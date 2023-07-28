Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı dayanışma ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akbelen Ormanı'nda devam eden ağaç kesimine karşı direnen bölge halkına dayanışma ziyaretinde bulunduk. Boşuna mı 'Bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor' diyordum? Sözüm söz; Kemal kardeşiniz daima yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla'nın Milas ilçesinde termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesildiği bölgeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada ağaçların kesilmesine karşı mücadele veren yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Akbelen'de çekilmiş fotoğraflarını Twitter hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Akbelen Ormanı'nda devam eden ağaç kesimine karşı direnen bölge halkına dayanışma ziyaretinde bulunduk. Boşuna mı 'Bu Beşli Çeteler bu milletin kanını emiyor' diyordum? Sözüm söz; Kemal kardeşiniz daima yanınızda. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Akbelen'e dokunmayın."