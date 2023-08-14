Kılıçdaroğlu, Akbelen'de jandarmanın tuvalet önünde barikat kurmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen'de ormanın kesilmesini istemeyen ve nöbet tutan yurttaşların kullandığı seyyar tuvaletlerin önünde jandarmanın barikat kurmasına, "Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez. Bu hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Akbelen ormanını korumak için nöbet tutan yurttaşların kullandığı seyyar tuvaletlerin önüne jandarmanın barikat kurmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Karar gazetesinin "Tuvalete jandarma nöbeti… Devletin görevi bu mu?" başlıklı manşetini, "Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır" diyerek paylaştı.