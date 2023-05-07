Kılıçdaroğlu: AK Parti, Cemre Demirel'i mitingine malzeme etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Ak Parti, Cemre Demirel'i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var" dedi.

AKP'nin bugün düzenlenen İstanbul Mitinginde, sosyal medya fenomeni Cemre Demirel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" dediği videosu yurttaşlara izletildi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti, Cemre Demirel'i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var."