Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da vatandaşlarla bayramlaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman 75. Yıl Koşu Parkı'nda gerçekleşen bayramlaşma programında konuşma yaptı. Depremzedelere ücretsiz ev ve ahır vereceğini konuşmasında yineleyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta herkesle kucaklaşacaklarını söyledi.

Toplumun çok ayrıştığını ve bayramlarda kucaklaşmayı ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin bayramını kutluyorum. Hukuku ve adaleti getirmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu ülkede yaşayan 85 milyonun adalete, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmadan, bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Destek verdiğiniz sürece, bu ülke adaleti getireceğiz. Bayramlarda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Toplum çok ayrıştı. Bir ve beraber olmamız lazım. Komşuluk ilişkilerimizi büyütmemiz lazım. Yeni bir siyaset anlayışı, yeni bir kültürün mutlaka Türkiye'ye getirilmesi lazım. Bunun için mücadele ediyorum. Sizlerin desteği ile getireceğim. Depremin ikinci gününde buradaydım. Üçüncü kez geliyorum. Yıkılan evlerimizi, ahırları biliyoruz. Bunların hepsini yapacağım. Size sözüm söz. Bir kuruş para almayacağım. Size devletin ev yapıp ücret almaması anayasanın bir gereğidir. Dolayısıyla size verdiğimiz söz anayasal sözdür. O sözün gereğini mutlaka ve mutlaka yerine getireceğim. Ayrıştırmadan birleştireceğiz, kavga etmeden kucaklaşacağız. Bayram havası içinde 15 Mayısta inşallah kucaklaşacağız. Bu ülkeye huzuru, kardeşliği, barışı getireceğiz. Buna inanın. Bayramınızı kutluyor, her birinizi tek tek kucaklıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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