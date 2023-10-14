Kılıçdaroğlu: "Adaletin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz"

BARTIN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nın açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili, "Adaletin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde geçen 14 Ekim günü meydana gelen maden faciasının ardından 43 madenci hayatını kaybetmişti. Facianın yıldönümünde Amasra ilçesinde Madenci Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıt önünde meşaleler yakılarak 43 madenci anıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Emeklerinin karşılığını almak için yer altında çalıştılar. Mücadele ettiler. Hayatlarını kaybettiler ama adalet hala gerçekleşmiş değil. Onların haklı da takipçisiniz. Genel başkan olarak ben, genel başkan yardımcısı olarak Aysu Hanım, milletvekillerimiz bu konunun takipçisi. Adalet yerini buluncaya kadar takipçisi olmaya da devam edeceğiz. En büyük arzumuz bu ülkede adaletin gerçekleşmesidir. 43 kişi hayatını kaybetti. Ama sorumlular hala yargının önüne anladığımız anlamda çıkmış değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Adaleti gerçekleştirinceye kadar tekrar onların manevi huzurunda hepimiz saygıyla eğiliyoruz. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Bugün iki aileyi ziyaret ettim. Acılarını paylaştım. Hala yüreklerinde acılarını taşıyorlar. Dolayısıyla bir siyasetçinin görevi de haksızlığa uğrayan kim olursa olsun. Onun yanında olmak ve onun adalet arayışını güçlendirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız gerçekten de burayı önemli bir merkez haline getirdi. Önemli bir merkez olmanın dışında da 43 maden şehidinin anılması açısından da üzerine düşen görevi yapıyor" dedi.

Ardından Madenci Anı Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 43 madencinin acılarının halen taze olduğunu ifade ederek yargılama sürecine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "43 kişi hayatını kaybettiğinde hepimizin yüreğinde büyük acılar oluştu. Sadece Amasra değil, sadece Bartın değil. 85 milyon insanımızın yüreği buradaydı. Bugün o ailelerden ikisini ziyaret ettim. Arkadaşlarımla beraber. Acılar hare taze. Bu aileler adalet istiyorlar. Adaleti bulmanın yolu yargı dediğimiz mekanizmanın iyi çalışması ve adaletsizliği yaşatanların da yargının önüne çıkarılmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız adaleti gerçekleştiremezsiniz. Bütün olayları aşama aşama izliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin ama mutlaka gerçekleşmesini isteriz. Az önce milletvekili arkadaşımız konuştu. ve adalet gerçekleşinceye kadar bu çabayı göstereceğimizi de ifade ettik. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak, hele hele adalet konusunda son derece duyarlı bir insan olarak adaletin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" dedi.

"Hiç kimse bu topraklarda yalnız olduğunu ve kimsesiz olduğunu düşünmesin"

Açılışı yapılan Cumhuriyet Meydanı düzenlemesine ilişkin de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adı Cumhuriyet Meydanı. Gazi Mustafa Kemal der ki, Cumhuriyet hazırlıktır. Ben Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Beni buraya taşıyan, Cumhuriyetin bana sağladığı, aileme sağladığı bütün bireylere sağladığı imkanlardır. Cumhuriyet sayesinde okudum. Cumhuriyet sayesinde liseleri, üniversiteyi bitirdim. ve dolayısıyla cumhuriyet sayesinde demokraside önemli yerlere geldi. Parlamentoda görev yaptım. O nedenle bu meydanın hakkını bilmemiz lazım. ve cumhuriyetin ne olduğunu da asla unutmamamız lazım. Cumhuriyet fazileti, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi ise hiç kimse bu topraklarda yalnız olduğunu ve kimsesiz olduğunu düşünmesin. Hepimiz dayanışma içinde ve o dayanışma kültürünü büyüterek ve adaleti arayarak doğruları mutlaka yakalamak zorunda."

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nın açılış kurdelesi kesildi.