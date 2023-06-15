Kılıçdaroğlu: Adalet Yürüyüşü 6 yaşında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı yıl dönümünde, 'Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı. Adalet Yürüyüşü 6 yaşında' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı yıl dönümünde, "Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı. Adalet Yürüyüşü 6 yaşında" dedi.

Bugün, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet talebiyle 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara'dan başlattığı ve 9 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da tamamladığı yürüyüşünün 6'ncı yıl dönümü. Ankara'dan İstanbul'a yaklaşık 450 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Yürüyüşümüz, ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı! Adalet Yürüyüşü 6 yaşında" dedi.