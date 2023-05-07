Kılıçdaroğlu: 'Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız' diye arayış içindeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir yerlerden medet umuyorlar, 'Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız' diye arayış içindeler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir yerlerden medet umuyorlar, 'Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız' diye arayış içindeler. Uzun süre oturup koltuktan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Altına etmiş demektir" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da miting düzenledi. Kılıçdaroğlu'na mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş ile Demokrat Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Gültekin Uysal eşlik etti. Konuşmalar öncesinde CHP ve İYİ Parti milletvekili adayları çıkarak katılımcıları selamladı.

Kürsüye çıkan Mansur Yavaş, ülkenin asıl gündeminin ekonomi olduğunu söyledi. Yavaş, "Ankara 23,5 yıl jelibon gibi kafaya emanet edildi. Muhalefet gelirse, millet ittifakı gelirse bir şeyler değişecek. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. Bir yerde İHA, bir yerde SİHA, bir yerde gemi bir yerde TOGG. Allah razı olsun yapanlardan. Başımızın üstünde yerleri var. Ayın 15'inden sonra bütün İHA'lar SİHA'lar görev alanlarına gidecek. İnşallah Millet İttifakı iş başına gelecek. Onları çok daha geliştirecek bundan şüpheniz olmasın. Burnumuzun dibinde Rusya ve Amerika PKK ve YPG'lilere silahlı eğitim verdiriyor. PKK Kandil'de hala silah bırakmamış. Onların üzerine füzeleri yağdırmak üzere lazım onlar bize" diye konuştu.