Kılıçdaroğlu, ABD'deki Başarılı Öğrenci Lara Özkan'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de araştırma görevlisi olarak çalışan Lara Özkan'ı ziyaret ettiğini ve onun başarılarından gurur duyduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akademik, sanat, kariyer ve teknik eğitim alanlarındaki başarılarından dolayı ABD'nin en parlak öğrencilerinden biri olarak ödüllendirilen, Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Lara Özkan'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duydum. Sevgili Lara, seninle gurur duyuyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ABD'de araştırma görevlisi olarak çalışan Lara Özkan ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafla birlikte yayınladığı mesaj şöyle:

"Akademik, sanat, kariyer ve teknik eğitim alanlarındaki başarılarından dolayı ABD'nin en parlak öğrencilerinden biri olarak ödüllendirilen, Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Lara Özkan'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duydum. Sevgili Lara, seninle gurur duyuyoruz."