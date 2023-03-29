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Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i Kabul Etti

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bugün kabul etti. Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de bulundu.

Kaynak: ANKA / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Politika Güncel Haberler

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