Kılıçdaroğlu: 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da düzenlenen 'Millet Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişime, kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. 85 milyona sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Toplumu ayrıştırmayacağız' dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin değişime, kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. 85 milyona sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Toplumu ayrıştırmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenlenen 'Millet Buluşması'nda halka seslendi. Atatürk Bulvarı'ndaki Açık Oto Pazarı'ndaki mitingde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yer aldı. Miting alanına 'Hoş geldin dedem', '100 yıl sonra Kemal yeniden geliyor', 'Her şey çok güzel olacak', 'Sana söz yine baharlar gelecek' yazılı pankartlar asıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 6 genel başkan ve iki belediye başkanı ile Anadolu'yu adım adım dolaştıklarını belirtip, "Değişimin ayak izleri görülüyor. Yeni bir Türkiye, yeni bir bahara doğru yürüdüğümüzü herkes görüyor. Biz zaten görüyoruz. Bizim yüreğimiz açık. İktidarlarını kendi cepleri, yakınları için düşünenler de görüyorlar. Onun için de paniğe kapıldılar. Söyledikleri söz, ortaya koyacakları vizyon kalmayınca bizi tehdit ediyorlar. Parlamenter sistemde, ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar 3 bakanlık seçim öncesi istifa ederlerdi. Biri Adalet Bakanı, biri Ulaştırma Bakanı, biri de İçişleri Bakanı. Şimdi bırakın istifa etmeyi en militanları İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı. Ne diyor Adalet Bakanı? Muhalefet teröristlerle iş birliği yapıyormuş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi birimizin terörle bağlantısı varsa işte meydan. Biz hukuktan kaçmadık" dedi.