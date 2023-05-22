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Kılıçdaroğlu: 8 milyon vatandaşımızı sandığa çağırıyorum

Kılıçdaroğlu: 8 milyon vatandaşımızı sandığa çağırıyorum

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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