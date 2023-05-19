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Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençler ve siyasi isimlerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Anıtkabir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Aslanlı Yol'da gençler ve torunu Duru birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, torunu Duru ile birlikte Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA / Politika

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