Kılıçdaroğlu, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 1'inci TBMM binasından Anıtkabir'e yürüdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 1'inci TBMM binasından Anıtkabir'e yürüdü.

?CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüşüne katıldı. Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun en önde bulunduğu kortej, 1'inci TBMM önünden Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu' sloganları atıldı. 1 saat süren yürüyüşün ardından Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.