Kıbrıslı Liderler Tarihi Görüşmede Buluşacak

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Perşembe günü ara bölgede bir araya gelecek ve ilk defa görüşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği tarihi netleşti. Kıbrıslı liderler, Perşembe günü ara bölgede bir araya gelecek. İki lider Erhürman'ın göreve gelmesinin ardından ilk defa görüşecek. Bir saat sürmesi planlanan görüşme, 09.30'da başlayacak ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak. - LEFKOŞA

