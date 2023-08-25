Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD Senatörü Bob Menendez'e Altın Madalya Verdi

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'e, Rumların mücadelelerine katkıları ve Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası verdi. Menendez, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşmeler yaparak ödülünü aldı.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesine başkanlık eden New Jersey Senatörü Bob Menendez'e, Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası verdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, çeşitli temaslar için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Senatör Menendez, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen Menendez'e, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3 Georgios tarafından Rumların mücadelelerine katkılarından dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası verildi.

Daha sonra Dünya Kıbrıslılar Diaspora Konferansı'na katılan Menendez, burada yaptığı konuşmada, kayınvalidesinin Lefkoşa'da doğduğunu, eşiyle yeniden Güney Kıbrıs'ta bulunmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.