Kıbrıs Cumhuriyeti, Suriyeli sığınmacıları geri gönderebilmek için AB'den yardım istedi

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Suriyeli sığınmacıları geri gönderebilmek için AB'den Suriye'nin statüsünü 'güvenli ülke'ye çevirmesini talep etti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, AB ve BM ile irtibata geçerek, Suriye için geçerli olan 'güvenli olmayan ülke' statüsünün değişmesini sağlamaya çalışacağını dile getirdi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Suriyeli sığınmacıları geri gönderebilmek için, AB'den Suriye'nin statüsünü "güvenli ülke"ye çevirmesini talep etti.AB içinde nüfus yoğunluğuna göre en fazla Suriyeli sığınmacıyı barındıran Kıbrıs Cumhuriyeti, Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilebilmelerini sağlamak üzere AB'den Suriye'nin "güvenli ülke" olup olmadığını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Toplum içinde göçmenlere karşı olumsuz havanın giderek arttığı adanın güneyinde, son haftalarda ırkçı saldırılarda da artış kaydedildi. Ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, AB ve Birleşmiş Milletler (BM) ile irtibata geçerek, Suriye için geçerli olan "güvenli olmayan ülke" statüsünün değişmesini sağlamaya çalışacağını dile getirdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yoannu, "Biz Kıbrıslılar olarak, Suriye'nin statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

AB'nin 11 yıldır Suriye'nin statüsünde bir değişiklik yapmadığını ifade eden Bakan Yoannu, "Avrupa Birliği İltica Dairesi (EUAA) tarafından şu an güvenli kabul edilen bölgeler var. Bunun artık, Suriyelileri sınır dışı edebilmemiz, ya da geri gönderebilmemiz için AB seviyesinde de onaylanması gerek" ifadelerini kullandı. Lübnan'a yardım çağrısı

Konstantinos Yoannu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'a yazdığı mektupta, yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan'a da acilen yardım edilmesi gerektiğini belirterek, "Lübnanlı yetkililerden aldığımız bilgilere göre, Lübnan'a göç eden Suriyelilerin sayısı artıyor. Lübnan bir bariyerdir ve bu bariyerin çökmesi, Avrupa'nın tamamında sorun olur" dedi.

İçişleri Bakanı Yoannu, Rum hükümetinin dış faktörler ve spesifik önlemlerle, yasa dışı göçü yüzde 50 azalttığını dile getirerek, "Geri göndermeleri, gerek büyük yatırım yaptığımız gönüllülüğe dayanan önlemler, gerekse sınır dışı uygulamaları ile 3 bin 200'den 4 bin 700'e çıkarmayı başardık" dedi.

Ülkesindeki iltica başvurusu işlemlerinin sonuca ulaştırılma süresini de dokuz aydan üç aya indirdiklerini aktaran Yoannu, hükümet olarak iltica başvurusunda bulunanlara yönelik mali yardımları da azaltmayı ve böylece Kıbrıs'ı cazip olmayan bir hedef haline getirmek istediklerini vurguladı.

İltica başvurusunda azalma, göçmen sayısında artış

2023'ün Mart-Ağustos döneminde, ülkesine 5 bin 866 iltica başvurusunda bulunulduğunu belirten Konstantinos Yoannu, bir önceki yılın aynı döneminde bu rakamın 11 bin 961 olduğunu hatırlattı.

Kendini Akdeniz üzerindeki göç rotasının "cephe çizgisinde" gören Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, 915 bin kişilik toplam nüfusunun yüzde 6'sının mülteci adaylarından oluşmasından şikayetçi. Söz konusu oran, nüfusa göre değerlendirildiğinde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, AB içinde en fazla sığınmacı barındıran ülke olduğunu ortaya koyuyor.

Bu arada iltica başvurularının azalmasına rağmen Kıbrıs'a deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısında, yılın ilk yedi ayında yüzde 60'lık bir artış kaydedildiği bildirildi.

AFP / ET,BK

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