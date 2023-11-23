KGAÖ Zirvesi Belarus'ta Gerçekleşti

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülkelerin liderleri, terörle mücadele ve güvenlik konularını istişare etmek üzere Belarus'ta bir araya geldi. Zirvede, istihbarat birimleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği güçlendirildi ve askeri-teknik işbirliği genişletildi. Ermenistan ise zirveye katılmadı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülkelerin liderleri, terörle mücadele ve güvenlik konularını istişare etmek üzere Belarus'ta bir araya geldi.

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen "KGAÖ Zirvesi"ne Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı.

Zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, KGAÖ nezdindeki istihbarat birimleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirildiğini vurgulayarak, "Özellikle, vatandaşlarımızın uluslararası terörist gruplarına katılmak için seyahat etmelerini engellemeyi amaçlayan 'Paralı asker' operasyonu devam ediyor." dedi.

KGAÖ üyeleri arasındaki askeri-teknik işbirliğinin genişlediğini belirten Putin, "Rusya'nın girişimiyle kurulan KGAÖ Askeri-Ekonomik İşbirliği Devletlerarası Komisyonu da bu işbirliğinde etkin şekilde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Putin, KGAÖ'nün biyolojik güvenliğe yönelik toplantısının da gelecek ay Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılacağını söyledi.

Ermenistan zirveye katılmadı

Zirvede konuşan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise KGAÖ üyesi bazı ülkelerin tahrik edici açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, "Yalnızca günlük siyasetçiler, KGAÖ üye devletlerinin güvenliğini güçlendirmek istemeyenlere hediye vererek bir çatışma durumu yaratırlar." ifadesini kullandı.

Bunun sorumsuz yaklaşım olduğunu aktaran Lukaşenko, "Her şeye rağmen sorumluluk alanımızdaki tüm zorluklarla başa çıkabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Belarus sınırında askeri bazı tahriklere maruz kaldıklarına işaret ederek, "Günümüzün gerçekleri, yalnızca güçlü silahların varlığının bölgede güvenliği garanti ettiğini ve uluslararası arenada oy kullanma hakkı verdiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Zirve kapsamında, üye ülkeler arasında çeşitli anlaşmalar imzalanırken, KGAÖ üyesi ülkelerden Ermenistan zirveye katılmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov???????, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın zirveye katılmama kararının "üzücü" olduğunu söylemişti.