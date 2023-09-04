KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Zabıta Haftası'nı kutladı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında zabıta teşkilatının önemine vurgu yaptı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; "Zabıta Teşkilatı 197'nci yaşını kutluyor. Esnaf ve sanatkar dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkar dostu Zabıta Teşkilatı personellerinin Zabıta Haftası'nı kutluyorum" dedi.

1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla açıklamalar yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, teşkilatın bu yıl 197'nci yaşını kutladığını söyledi. Başkan Odakır, yapılan çalışmalarla vatandaşlara düzenli, huzurlu ve güvenli yaşam alanları sağlayan, esnaf ve sanatkarlara desteklerini esirgemeyen zabıtaların önemli bir görev yürüttüklerini dile getirdi. Odakır kutlama mesajında sözlerini şöyle sürdürdü;

"Zabıta teşkilatımızın kökeni Osmanlı dönemi İhtisap Kurumu'na dayanıyor. İhtisap Teşkilatı'nın izlerine İslamiyet'in ilk yıllarında da rastlanmaktadır ve iyiliği emreden kötülükten men eden Muhtesiplerin varlığı tarihte geçmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Bostancıbaşı, Kavaşbaşı, Kuloğlu Başçavuş olarak teşkilatlanan Zabıta Teşkilatı, günümüz Türkiye'sinde ise Zabıta Teşkilatı ismiyle son halini almış, yasa ve tüzüklerle görev ve sorumlulukları belirlenerek bölge halkının düzenini koruyup devam ettirme, sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. Kentin huzurunu sağlayan ve kentin esenliğinin koruyucuları olan Zabıta Teşkilatı'nın esnaf ve sanatkarlarımız açısından da yeri ve önemi ayrıdır. Esnaf ve sanatkar dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkar dostu zabıtalarının Zabıta Haftaları'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - KAYSERİ