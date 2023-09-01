KESK Samsun Şubeler Platformu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun zam kararını protesto etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

KESK Samsun Şubeler Platformu,, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerinin 2024- 2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşmesi için verdiği zam kararını protesto etti. İstiklal Caddesi'nde yapılan eylemde konuşan Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bayram Çelik, "KESK olarak, laf salatası ile 25 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu toplu sözleşmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

KESK Samsun Şubeler Platformu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur e memur emeklilerinin zam oranlarıyla ilgili kararını İstiklal Caddesi'nde bir araya gelerek protesto etti. Burada açıklama yapan Platform Dönem Sözcüsü Bayram Çelik, şunları söyledi:

"HÜKÜMETİN TEKLİFİ AYNEN ONANMIŞTIR"

"4 milyon kamu çalışanı ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, bildiğiniz gibi 1 Ağustos'ta kamu işveren heyeti ile kamu çalışanları sendikaları arasında başlamıştı. Kamu İşveren Heyeti 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15'e, ikinci altı ayında yüzde 10'a çıkarmış, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6 ve ikinci altı ayı için yüzde 5'i olduğu gibi diretmiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin 14 Ağustos'taki teklifini ve 17 Ağustos'taki 2024 yılı için yaptığı ilave yüzde 1'lik revizesini sendikalar kabul etmediğinden, 7. Dönem maaş artışları ve bazı sosyal haklarda işverenle anlaşma sağlanamamıştır. Yasa gereği konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na intikal etmiştir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dört kez toplanmış olup, en son yapılan ve Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 8 saat süren toplantıdan sonra, yine bir sonuca varamamıştır. Mali ve sosyal hakları son kez görüşmek üzere 31 Ağustos yani bugün, kamu görevlileri hakem heyeti son toplantısını yapmak için beşinci kez bir araya gelmiş, saat 14.00'de sonuçlanan toplantıda hükümetin 17 Ağustos'ta yaptığı teklifi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti aynen onamıştır.

"MERKEZ BANKASININ GÖREVİ TÜRK LİRASINI KORUMAKTIR"

Toplamda Memur-Sen'in 2024 yılı için talep ettiği yüzde 70'lik zam yüzde 25"te kalmış, 2025 yılı için ise yüzde 40'lık talebi yüzde 11'de kalmıştır. 2,5 milyon memur emeklisi için ise hiçbir kazanım sağlanamamıştır. Öte yandan ana görevi Türk lirasını korumak ve enflasyon ile mücadele etmek için kurulmuş olan Merkez Bankası, 2023 yılı sonu için tahmin ettiği enflasyon oranı yüzde 58, 2024 yılı sonu için tahmin ettiği enflasyon oranı yüzde 33, 2025 yılı sonu için tahmin ettiği enflasyon oranını yüzde 15 olarak açıkladığı halde hükümetin emekçiye verdiği maaş artışı 2024'de yüzde 25, yani Merkez Bankası tahmininden 8 puan daha düşük, 2025'de ise yüzde 11 yani Merkez Bankası'nın tahmininden 4 puan daha düşük olarak gerçekleşecektir. Övünerek Türkiye'nin en büyük sendikası olduğunu söyleyen yandaş sendika Memur-Sen, yine AKP Hükümeti'nin bu sefalet ücretlerine karşı hiçbir şey yapmamıştır. KESK olarak, laf salatası ile 25 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu toplu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın Hakem Kurulu'nun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahküm eden mevcut sisteme karşı grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi, yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek ücret, demokratik, adil bir çalışma yaşamı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm süreçlerde 6 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin sesi olmaya devam edeceğiz."