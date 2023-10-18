KESK İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına ilişkin; "Emperyalist devletler Orta Doğu'da savaşı geniş coğrafyalara yayarak halkları düşmanlaştırmaya çalışıyor, sivil katliamlara göz yumuyor. İsrail Devleti Gazze'de hastane bombalayarak bir katliam yaptı. Acilen saldırıların durdurulması, barışın sağlanması gerekiyor. KESK olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunacağız" açıklamasını yaptı.

KESK, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösterdi. 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin KESK, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Emperyalist devletler Orta Doğu'da savaşı geniş coğrafyalara yayarak halkları düşmanlaştırmaya çalışıyor, sivil katliamlara göz yumuyor. İsrail Devleti Gazze'de hastane bombalayarak bir katliam yaptı. Acilen saldırıların durdurulması, barışın sağlanması gerekiyor. KESK olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunacağız."