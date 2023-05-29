KESK, 28 Mayıs seçimlerinin kazananı yoktur açıklaması yaptı

KESK, 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Seçimlerin anti demokratik bir ortamda ve eşitsiz koşulların gölgesinde gerçekleştiğini belirten KESK, emek ve demokrasi güçlerinin dayanışma ve mücadeleyi daha da yükseltme görevi yüklediğini açıkladı.

KESK; "28 Mayıs seçimlerinin kazananı yoktur… Dün olduğu gibi yarın da iktidarda kimin ya da kimlerin olduğuna bakmaksızın emeğin haklarını, demokrasiyi, laikliği, barışı sahiplenmeyi sürdüreceğiz. Emekçilerin alın terinin karşılığını aldığı; hakkın haksızlıktan yüce, sevginin nefretten üstün, aydınlığın karanlıktan güçlü olduğu bir ülkeye kavuşacağımız günü yakınlaştırma mücadelesinden asla taviz vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

KESK, 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Açıklama, şöyle:

"ANTİ DEMOKRATİK BİR ORTAMDA VE EŞİTSİZ KOŞULLARIN GÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 28 MAYIS SEÇİMLERİNİN KAZANANI YOKTUR"

"Tarihi bir seçimi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ile geride bıraktık. Seçim süreci boyunca, toplumda korku ve panik havası yaratmak için polis devletinin tüm olanaklarını ve medyanın büyük bir kesimini seferber etmekten geri durmayan, kamu kaynaklarını sonuna kadar sömürenler seçim günü de birçok hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamaya imza atmışlardır. Dolayısıyla anti demokratik bir ortamda ve eşitsiz koşulların gölgesinde gerçekleştirilen 28 Mayıs seçimlerinin kazananı yoktur.

"SEÇİM SONUÇLARI BİZE, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAYANIŞMA VE MÜCADELEYİ DAHA DA YÜKSELTME GÖREVİ YÜKLEMİŞTİR"

Seçimler geride kalmıştır. Ancak derinleşen yoksulluktan, işsizlikten, gelir adaletsizliğinden, emek sömürüsünden, kadın düşmanı gerici ittifaklardan hukuksuzluktan beslenen anti demokratik sistem orta yerde durmaktadır. İktidar bloğunun kutuplaştırıcı, milliyetçi söylemleri, toplumu ikiye yaran politikaları işsizliği, yoksulluğu görünmez kılmıştır. Bu nedenle emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere tüm demokrasi güçlerinin görev ve sorumluluğu daha fazla artmıştır. Seçim sonuçları bize, emekten, demokrasiden, eşitlikten, barıştan, kardeşlikten yana olanlar olarak önümüzdeki dönemde dayanışma ve mücadeleyi daha da yükseltme görevi yüklemiştir.

"İKTİDARDA KİMİN YA DA KİMLERİN OLDUĞUNA BAKMAKSIZIN EMEĞİN HAKLARINI, DEMOKRASİYİ, LAİKLİĞİ, BARIŞI SAHİPLENMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

KESK olarak dün olduğu gibi yarın da iktidarda kimin ya da kimlerin olduğuna bakmaksızın emeğin haklarını, demokrasiyi, laikliği, barışı sahiplenmeyi sürdüreceğiz. Emekçilerin alın terinin karşılığını aldığı, hakkın haksızlıktan yüce, sevginin nefretten üstün, aydınlığın karanlıktan güçlü olduğu bir ülkeye kavuşacağımız günü yakınlaştırma mücadelesinden asla taviz vermeyeceğiz."