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Keşan'da yapılan kontrollerde 7 göçmen yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 7 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 7 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları civarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgede yaptıkları kontrollerde, Suriye uyruklu M.T. ve O.T. ile H.A.'yı yakaladı. Güvenlik noktasında yapılan kontroller sırasında durdurulan bir otobüste yapılan kimlik kontrolünde ise Filistin uyruklu N.A., A.S. ile Suriye uyruklu M.M. ve M.K.D. yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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