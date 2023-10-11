Keşan'da yapılan kontrollerde 7 göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 7 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları civarında yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgede yaptıkları kontrollerde, Suriye uyruklu M.T. ve O.T. ile H.A.'yı yakaladı. Güvenlik noktasında yapılan kontroller sırasında durdurulan bir otobüste yapılan kimlik kontrolünde ise Filistin uyruklu N.A., A.S. ile Suriye uyruklu M.M. ve M.K.D. yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - EDİRNE