Keşan'da suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Ş.B. ve S.G'yi gözaltına aldı. Zanlılar tutuklandı.

Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Ş.B. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Atatürk Mahallesi'nde evinin önüne motosikletini park eden Ö.K. bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark etti.

Ö.K. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.K'nin üzerini aradı.

Aramada 0,36 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

G.K. gözaltına alındı.