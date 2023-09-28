Keşan'da Polis Denetiminde 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin güvenlik kontrol noktasında yaptığı denetimde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde 168 kişi ve 74 araç üzerinde sorgulama yaptı. Denetim sonucunda 1 Mısır, 1 Suriye ve 2 Filistin uyruklu toplam 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin güvenlik kontrol noktasında yaptığı denetimde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki güvenlik kontrol noktasında, göçmen kaçakçılığına yönelik denetim yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 168 kişi ve 74 araç üzerinde sorgulama yaptı. Yapılan denetimde, 1 Mısır, 1 Suriye ve 2 Filistin uyruklu toplam 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - EDİRNE